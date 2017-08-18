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"План Маршалла" предусматривает помощь Украине в €5 млрд ежегодно – Кубов

Пятница, 18 августа 2017, 13:28

Сейм Литвы подготовил план помощи Украине в контексте евроинтеграции, который предусматривает ежегодную помощь от ЕС в размере 5 млрд евро.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

По его словам, речь идет о литовском плане для Украины на 2017-2020 годы и "Новом европейском плане для Украины" (так называемый План Маршалла).

"Эта инициатива Литовского Сеймаса предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о как минимум €5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что сейчас этот проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы сформировать "группу друзей" Украины и обеспечить поддержку плана для его воплощения.

Как сообщалось, идея предоставления масштабной финансовой поддержки вошла в повестку дня саммита Украина-ЕС. "Мы обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины вроде того, что был предложен на саммите ЕНП, так называемого плана Маршалла", - сообщил по итогам саммита президент Петр Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ЕСЕвропаевроинтеграция
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