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На параде ко Дню независимости украинцев ждет сюрприз

Пятница, 18 августа 2017, 16:30

Министерство обороны приготовило сюрприз зрителям военного парада, который пройдет 24 августа в Киеве на День независимости.

Об этом сообщил в Facebook помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Главный сюрприз все еще в секрете", - написал он.

При этом Бирюков рассказал другие подробности мероприятия. По его словам, в следующий вторник, 22 августа, пройдет генеральная репетиция парада. В ней впервые примут участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО.

"Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий", - рассказывает он.

Кроме того, отметил помощник министра, на парад выйдут министры обороны 9 стран, заместитель министра обороны еще одной страны и множество официальных гостей и делегаций.

 
Одна из репетиций парада
Фото со страницы facebook бирюкова
 

Как сообщалось, в военном параде по случаю Дня независимости в Киеве, помимо украинских солдат, впервые в истории Украины примут участие военнослужащие еще 10 стран.

Украинская правда

Темы: КиевДень Независимостиармиячрезвычайное происшествие
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