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На Львовщине за взятку задержали следователя полиции

Пятница, 18 августа 2017, 22:35

Следователя одного из районных отделов Национальной полиции Львовщины разоблачили на взятке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во Львовской области.

"Правоохранители установили, что полицейский требовал три тысячи долларов США от родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов на преступление с более мягким наказанием и последующим закрытием дела", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали следователя, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы взятки у здания райотдела.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении следователю о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Украинская правда

Темы: коррупцияЛьвов
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