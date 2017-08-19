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ЦИК назначила дату выборов в 202 объединенных общинах

Суббота, 19 августа 2017, 00:26

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 29 октября первые местные выборы в 202 объединенных территориальных общинах (25 городов, 116 сел и 61 поселок) во всех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает Интерфакс-Украина.

По предварительным подсчетам, на этих выборах смогут проголосовать 1 млн 300 тыс. избирателей (т.е. около 4% всех избирателей Украины).

Для сравнения, за предыдущие полтора года, с 25 октября 2015 по 30 апреля 2017 года, в Украине первые местные выборы состоялись в 415 объединенных общинах.

При этом в ЦИК отметили, что в 2017 году еще могут быть назначены первые местные выборы в других объединенных общинах.

"Такие выборы могут быть назначены до конца текущего года на любое воскресенье декабря, кроме последнего. ЦИК продолжает ожидать поступления обращений от областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов в других общинах, которые уже объединились или намерены объединиться" , - говорится в сообщении.

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Темы: виборыЦИК
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