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Брат погибшей: автомобилем, ставшим причиной ДТП, управлял Дыминский

Суббота, 19 августа 2017, 09:52
Петр Дыминский

Брат погибшей в ДТП с участием автомобиля известного львовского бизнесмена Петра Дыминского утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

На своей странице в Facebook брат погибшей Натальи Трилы Степан Мацевко написал, что около 15.00 часов в пятницу его сестра выехала на своем авто со Львова в направлении села Ямельня Яворивского района, где проживала. В разрешенном месте она свернула налево в сторону села.

"В это время Мерседес модели S-65 AMG (н/з АС0277ВР), которым руководил Дыминский, в сопровождении внедорожника марки Lexus (н/з ВС0222СК), грубо нарушив ПДД, на большой скорости в населенном пункте совершил обгон в неположенном месте. Вследствие этого произошло страшное ДТП, в котором погибла моя сестра", - пишет Мацевко.

"После ДТП Петр Дыминский, как последнее дерьмо, не предоставив первой медицинской помощи, пересел в джип Lexus (н/з ВС0222СК) и смылся в неизвестном направлении. После чего к авто Дыминского подошел его охранник и утверждал, что это он был за рулем Мерседеса", - говорится в посте.

Мацевко отметил, что столкновение было очень сильным, Мерседес вылетел в кювет и врезался в дерево, однако на водителе, который утверждает, что был за рулем, нет ни одной царапины или синяка.

Также, по словам брата погибшего, есть свидетели, которые видели, как Дыминский пересаживался во внедорожник.

Как сообщалось, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

На месте аварии оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Украинская правда

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Темы: ДТПЛьвовбизнес
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