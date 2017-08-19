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Нападение в Финляндии: полиция установила подозреваемого, украинцы не пострадали

Суббота, 19 августа 2017, 10:51

Финская полиция провела обыски в квартире в городе Турку и заявляет, что "почти точно" идентифицировала личность нападавшего, который в пятницу устроил резню в центре города.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финские СМИ.

Полиция провела рейд в восточной части Турку накануне вечером. Правоохранители утверждают, что почти точно установили личность нападавшего, но не раскрывают его имени.

В течение ночи правоохранители задержали нескольких человек по делу нападения и изучают их возможные связи с подозреваемым.

 "Мы расследуем, какой была их роль в этом. Как они как-то причастны к этому акту, или они были просто связаны с подозреваемым", - сообщил старший детектив Маркус Лайн.

Вместе с тем, Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что, по данным полиции Финляндии, украинцев нет среди пострадавших в результате нападения в городе Турку.

В пятницу после обеда вооруженный ножом мужчина устроил резню на рыночной площади финского города Турку. В результате его действий погибли два человека и восемь пострадали.

Полиция подстрелила нападающего и арестовала. Пока не известно, идет ли речь о терроризме.

Европейская правда

Темы: Финляндия
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