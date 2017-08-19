Нападение в Финляндии: полиция установила подозреваемого, украинцы не пострадали

Финская полиция провела обыски в квартире в городе Турку и заявляет, что "почти точно" идентифицировала личность нападавшего, который в пятницу устроил резню в центре города.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финские СМИ.

Полиция провела рейд в восточной части Турку накануне вечером. Правоохранители утверждают, что почти точно установили личность нападавшего, но не раскрывают его имени.

В течение ночи правоохранители задержали нескольких человек по делу нападения и изучают их возможные связи с подозреваемым.

"Мы расследуем, какой была их роль в этом. Как они как-то причастны к этому акту, или они были просто связаны с подозреваемым", - сообщил старший детектив Маркус Лайн.

Вместе с тем, Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что, по данным полиции Финляндии, украинцев нет среди пострадавших в результате нападения в городе Турку.

Фінська поліція повідомила, що українців немає серед постраждалих під час трагічних подій у Турку 18.08.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 19, 2017

В пятницу после обеда вооруженный ножом мужчина устроил резню на рыночной площади финского города Турку. В результате его действий погибли два человека и восемь пострадали.

Полиция подстрелила нападающего и арестовала. Пока не известно, идет ли речь о терроризме.

Европейская правда