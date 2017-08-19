МВД, пограничники, СБУ и фискалы займутся границами вместе

Министерство внутренних дел совместно с Государственной пограничной службой, Нацполицией, СБУ и Государственной фискальной службой работают над созданием исполнительного межведомственного комитета по вопросам интегрированного управления границами.

Как сообщает пресс-служба МВД, инициатором создания такого комитета было именно это министерство.

"В МВД уверены, что интегрированное управление границами требует эффективного сотрудничества между ведомствами, которые к этому привлечены. Такое сотрудничество позволит обеспечить беспрепятственное пересечение границы, законность путешествий и торговли и даст возможность предотвратить трансграничную преступность", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что европейские партнеры полностью поддерживают такое решение и отмечают, что наше государство граничит с четырьмя странами Европейского Союза. Поэтому для ЕС очень важно, чтобы Украина обеспечивала безопасность на административных рубежах.