Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД, пограничники, СБУ и фискалы займутся границами вместе

Суббота, 19 августа 2017, 11:14
МВД, пограничники, СБУ и фискалы займутся границами вместе

Министерство внутренних дел совместно с Государственной пограничной службой, Нацполицией, СБУ и Государственной фискальной службой работают над созданием исполнительного межведомственного комитета по вопросам интегрированного управления границами.

Как сообщает пресс-служба МВД, инициатором создания такого комитета было именно это министерство.

"В МВД уверены, что интегрированное управление границами требует эффективного сотрудничества между ведомствами, которые к этому привлечены. Такое сотрудничество позволит обеспечить беспрепятственное пересечение границы, законность путешествий и торговли и даст возможность предотвратить трансграничную преступность", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что европейские партнеры полностью поддерживают такое решение и отмечают, что наше государство граничит с четырьмя странами Европейского Союза. Поэтому для ЕС очень важно, чтобы Украина обеспечивала безопасность на административных рубежах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
граница
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар
Последние новости
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: