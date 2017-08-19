Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С начала года Германия выдала украинцам две тысячи "голубых карт"

Суббота, 19 августа 2017, 12:49

Германия выдает вид на жительство все большему количеству высококвалифицированных иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз.

Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает экономический еженедельник WirtschaftsWoche со ссылкой на данные Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), пишет Deutsche Welle.

Вид на проживание и работу для высококвалифицированных иностранцев из так называемых "третьих стран" называется "голубая карта" (Blue Card). Ее ввели в 2012 году на уровне ЕС. С тех пор такие документы в Германии получили более 62 000 иностранцев.

"Голубые карточки" выдают специалистам, которые имеют трудовой контракт с компаниями на территории ЕС.

По состоянию на середину 2017 года больше всего "голубых карт" получили индийцы (8212), китайцы (3217), русские (2901), украинцы (1942) и граждане США (1560). Германия выдает около 85 процентов всех Blue Cards в ЕС.

Среди предпосылок для получения "голубой карты" в Германии - законченное высшее образование и заработная плата на уровне не менее 50 800 евро в год с учетом налогов.

Для специалистов естественных специальностей, инженеров, врачей и ИТ-специалистов для получения этой вида на жительство хватит 39 624 евро годового заработка.

Европейская правда

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
Все новости...
Реклама: