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В столичном Гидропарке нашли схрон с боеприпасами

Суббота, 19 августа 2017, 16:13

В Киеве на территории парка "Гидропарк" сотрудники CБУ обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов.

Об этом 19 августа сообщили в управлении СБУ в Киеве и области.

"Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного месяца отдыха, 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", - сообщили в Службе безопасности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

 
 
ФОТО - Пресс-служба СБУ

Украинская правда 

Темы: КиеворужиеСБУ
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