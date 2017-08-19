В столичном Гидропарке нашли схрон с боеприпасами
Суббота, 19 августа 2017, 16:13
В Киеве на территории парка "Гидропарк" сотрудники CБУ обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов.
Об этом 19 августа сообщили в управлении СБУ в Киеве и области.
"Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного месяца отдыха, 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", - сообщили в Службе безопасности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда