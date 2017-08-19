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Киевлян предупредили о возможных неточностях в платежках за июль

Суббота, 19 августа 2017, 19:20

В некоторых платежных сообщениях за июль начисления за услуги водоснабжения и водоотведения могут не соответствовать фактическим объемам потребления.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на ОАО "АК "Киевводоканал".

"Это может быть вызвано системным сбоем в некоторых банковских учреждениях при внесении данных показаний счетчиков. В случае несоответствия необходимо обратиться в любой из 9 районных центров УК "Центр коммунального сервиса", которые принимают потребителей, независимо от места проживания", - говорится в сообщении.

"Для корректировки данных необходимо иметь платежки за период с того момента, когда, по вашему мнению, произошел сбой начислений, подтверждение об оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения, актуальные показания счетчика", - уточнили в "Киевводоканале". 

Получить консультацию относительно начислений  можно в центрах обслуживания "Киевводоканала".

Украинская правда 

Темы: КиевКГГА
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