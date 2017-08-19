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В Донецке взорвался грузовик с контрабандным оружием - штаб

Суббота, 19 августа 2017, 19:59

В Донецке в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль с незарегистрированным оружием и боеприпасами.

Об этом 19 августа сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На территориях Донбасса, временно неподконтрольных украинской власти, боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. В ходе проверки российскими кураторами 11 отдельного мотострелкового полка, находящегося в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль", - сообщили в штабе.

Согласно сообщению, в грузовике находилось незарегистрированное оружие и боеприпасы.

"Чтобы избежать ответственности, командованию 1 армейского корпуса ВС РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата", - отметили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТОоружиеРосcия
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