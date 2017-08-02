Налоговая милиция возбудила уголовное дело против руководителей ЦПК

Следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Об этом говорится в ответе налоговиков на запрос адвоката, представляющего интересы ЦПК. Как выяснилось, следствие продолжается два месяца - с 9 июня 2017 года.

"По результатам рассмотрения письма от 11.07.2017 сообщаем, что 09.06.2017 СУ ФГ ГУ ГФС в г. Киеве, по заявлению третьих лиц об уголовном правонарушении должностными лицами ОО "Центр противодействия коррупции" внесен в ЕРГР уголовное производство по №32017000000000081", - говорится в документе, который есть в распоряжении ЦПК.

Адвокат и член правления ЦПК Елена Щербан отметила, что ни статьи уголовного кодекса, ни оснований для возбуждения уголовного дела, ни сути претензий к ЦПК фискалы не сообщили.

Налоговая расследует дело против ЦПК

"Это свидетельствует о том, что налоговики сейчас в активном поиске компромата на нас и открыли уголовное дело авансом, а теперь будут искать, что бы нам "пришить ", получать доступ к нашим документам, делать выемки, обыски и прослушивать руководство т.п.", - подытожила Щербань.

В Центре противодействия коррупции считают возбуждение уголовного производства налоговой полицией продолжением давления на организацию и активизацией попыток заблокировать ее работу.

"Это - последовательное продолжение кампании против нас, цель которой - уничтожение организации. Скорее всего, "третье лицо", по заявлению которого фискалы возбудили новое дело, это - бывший помощник Николая Мартыненко, народный депутат Павел Пинзены", - заявил Виталий Шабунин, председатель правления ЦПК.

Шабунин также напомнил, что именно Пинзеник угрожал ЦПК лишением статуса неприбыльности. "Его обвинения настолько абсурдны и безосновательны, что даже фискалы не могут квалифицировать их в конкретные статьи уголовного кодекса. Поэтому в ответе налоговиков - никакой конкретики. За два месяца расследования им нечего сказать по существу наших обвинений, так как никаких нарушений с нашей стороны нет и не было ", - объясняет Шабунин.

Напомним, активная дискредитационная кампания против ЦПК началась в мае этого года с демонстрации Павлом Пинзеником видео с обвинениями организации в нарушении налогового законодательства. Все упреки нарфронтовца в ЦПК опровергли и подали в суд на народного депутата.