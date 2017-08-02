Семья нового военного прокурора АТО владеет немалым состоянием

Военный прокурор сил АТО Олег Сенюк, который сменил на этом посту скандального Константина Кулика, по образу жизни не отстает от своего предшественника.

Об этом говорится в расследовании проекта Prosud. Олег Сенюк - муж прокурора ГПУ Виты Александровны Сенюк и зять экс-заместителя генпрокурора Александра Атаманюка.

Военным прокурором сил антитеррористической операции Олег Сенюк стал совсем недавно - 12 мая 2017 года. На этом посту он сменил скандального Константина Кулика, прокурора, который сейчас находится под следствием Национального антикоррупционного бюро по статье незаконное обогащение.

Семья Сенюка имеет хорошие доходы

До этого с марта 2015 прокурор Сенюк возглавлял Военную прокуратуру Западного региона. Также он долгое время проработал на различных должностях в органах прокуратуры во Львове и Киеве. Интересно, что его тесть - экс-заместитель генпрокурора Александр Атаманюк в прошлом тоже занимал должность Военного прокурора Западного региона. И именно после женитьбы на дочери влиятельного прокурора Олег Владимирович Сенюк делает стремительную карьеру.

Жена Олега Сенюка - Сенюк Вита Александровна в органах прокуратуры с 2003 года. За это время она проработала на должности прокурора в г. Киев и прокуратуре Львовской области. Сейчас Вита Александровна занимает должность прокурора отдела государственного обвинения в высших судах Генеральной прокуратуры Украины.

Если проанализировать декларации обоих прокуроров за 2014, 2015 и 2016 годы то можно заметить, что доход жены прокурора Виты Александровны за эти годы составил всего 20,6 тыс. грн. За это же время Олег Сенюк задекларировал чуть более 1 млн грн.

Теперь что касается имущества нажитого прокурорской семьей на государственной службе. Олег Владимирович Сенюк в своей собственности имеет относительно немного имущества. Он владеет квартирой на 62 м² во Львове. Также у прокурора в собственности земельный участок площадью 600 м² и садовый дом на 15 м².

Зато у его жены имущества значительно больше. Вита Сенюк является владелицей садового дома площадью 221 м² в селе Гатное, что у Киева.

Дом Виты Сенюк

Как видно из реестра недвижимости земельный участок под домом площадью 0,1194 га Вити Александровне Сенюк подарили. В интервью изданию 368.media ее муж объяснил, что эти 12 соток земли бесплатно получила родная сестра Виты Сенюк - Инна Атаманюк. Позже она подарила землю Вити Александровне на день рождения.

Вита Александровна Сенюк также владеет участком площадью 0,1 га под Киевом, на территории Воронькивськои сельсовета. Также Вита Александровна задекларировала 45 тыс. Долл сбережений, которые по словам ее мужа получила от родителей.

Квартирой общей площадью 113 м² обладает также дочь прокуроров - София Олеговна Сенюк 2004 года рождения.

Ездит Вита Сенюк на Honda CRV 2008 года выпуска. Указанная в декларации стоимость автомобиля - 213 тыс. Грн.

Интересно, что вышеупомянутая сестра Виты Сенюк - Инна Атаманюк тоже работает в органах прокуратуры. Как видно из ее декларации она занимает должность прокурора отдела обеспечения представительства в высших судах Управление представительства интересов граждан или государства в суде ГПУ. В собственности его семьи находится квартира в Киеве на 87 м², дом на 278 м² в селе Старое (Бориспольский р-н Киевской обл.) И два автомобиля общей стоимостью 468 тыс. Грн.

Ну и напоследок, тесть Олега Сенюка - 63-х летний экс-заместитель генпрокурора Александр Атаманюк вместе со своей 62-х летней женой Валентиной Трофимовна в 2017 году приобрели три квартиры по адресу г.Киев, улица Ломоносова 46/1. Все три квартиры общей площадью 131 м² в этом доме сегодня стоят ок. 170 тыс. Долл.

Константина Кулика НАБУ подозревало в незаконном обогащении. Несмотря на это в апреле 2017 генпрокурор перевел его с должности прокурора АТО на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.