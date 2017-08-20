Ирак начал наступление на Таль-Афар, который удерживает ИГИЛ
Воскресенье, 20 августа 2017, 07:46
Иракские силы безопасности в воскресенье начали наступление на город Таль-Афар, который находится под контролем террористов ИГИЛ.
Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает Reuters.
Силы Ирака с воздуха поддерживает международная коалиция во главе с США.
"Вы либо сдаетесь, либо умрете", - сказал аль-Абади, обращаясь к боевикам.
По сообщениям США и иракских военных командиров, в городе осталось около 2000 террористов.
Таль-Афар находится примерно в 80 км к западу от Мосула.