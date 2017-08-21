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Порошенко: Самое худшее позади, но точка невозврата еще не пройдена

Понедельник, 21 августа 2017, 15:03

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность консолидации общества перед внешними и внутренними угрозами.

Об этом глава государства сказал в понедельник во время открытия обновленной областной детской больницы в Кропивницком, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вы видите, что изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко. Но я могу твердо подчеркнуть – самое трудное уже позади. Страна выдержала эти испытания. Украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие", – сказал президент.

При этом Порошенко отметил, что "точка невозврата" еще не пройдена.

"Откатить назад нас могут как спровоцированное Россией возобновление горячей фазы войны, так и действия политиков популистов, которые дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия", – сказал президент.

 
администрация президента

Глава государства акцентировал внимание на том, что такие действия по деморализации общества опасны и подчеркнул, что "делает все от него зависящее, чтобы не допустить этого сценария".

Темы: Порошенко
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