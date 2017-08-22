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КНДР пригрозила Южной Корее и США безжалостным возмездием

Вторник, 22 августа 2017, 07:43

США и Южная Корея не смогут избежать "безжалостного возмездия" за их совместные военные учения.

Об этом заявили в штабе армии КНДР, передает агентство Kyodo.

"Им не избежать безжалостного возмездия и наказания", - заявили военные Северной Кореи.

Совместные военные учения Южной Кореи и США начались в понедельник, 21 августа. Их решено было провести из-за повышенной напряженности в отношениях с КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что учения носят исключительно оборонительный характер и не имеют цели увеличить напряженность на полуострове.

Укринформ

Темы: Северная КореяСША
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