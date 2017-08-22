Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый посол РФ в США отвечал за оправдание агрессии против Украины

Вторник, 22 августа 2017, 11:03

Новоназначенный посол России в США Анатолий Антонов в должности заместителя главы МИД РФ занимался тем, что отражал обвинения в присутствии российской армии на украинской территории.

Об этом говорится в статье "Генерал-посол Владимира Путина: как подсанкционный дипломат возглавил миссию России в США" на сайте "Европейской правды".

"Нынешний посол России в США в то время имел четкое задание: он должен был отразить обвинения в присутствии российской армии на украинской территории. Это касается российской агрессии и в Крыму, и на Донбассе", - говорится в статье.

В начале 2014 года военный дипломат Антонов пытался доказать миру, что российская армия не осуществляет оккупацию Крыма, а "усиливает охрану" военных ЧФ РФ от "киевской хунты".

Уже после незаконной аннексии Крыма он оправдывал конфискацию россиянами большей части украинского флота, а после начала агрессии РФ на Востоке Украины - пытался остановить поддержку Украины Западом, а в 2015 году рассказывал сказки о том, что в "Л/ДНР" нет российских военных, а еще - обвинял Украину в преградах деятельности россиян в Общем центре по контролю и координации на контактной линии.

В начале 2015 года Евросоюз включил Антонова в перечень россиян, на которых наложены персональные санкции (детали в новости ЕС распространил санкции на Кобзона, заместителей Шойгу, депутатов Думы, "Гиви" и "Моторолу").

В обосновании санкционного решения ЕС объяснил, что Антонов "в должности заместителя в Минобороны был привлечен к поддержке развертывания российских войск в Украине".

Впоследствии дипломат-военный попал также под санкции Канады, Швейцарии, а также Норвегии. Кроме того, он находится под санкциями в Украине.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: