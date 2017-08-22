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США не распространили на Крым отмену виз для РФ, но нужно ехать в Киев

Вторник, 22 августа 2017, 12:23

Несмотря на приостановку выдачи американских виз россиянам, жители оккупированного Крыма все еще имеют право путешествовать в США, но получить визу могут только в Киеве.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию, полученную от посольство США в РФ.

"Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве. Все заявители, которые постоянно проживают в Крыму и обращаются за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что консульские сборы, уплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в посольство/консульства США в РФ, а консульские сборы, уплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в посольство США в Киеве.

Как сообщалось, Соединенные Штаты с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России, то есть для туристических путешествий. Россияне, имеющие вид на жительство в США, все еще могут пользоваться этой услугой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымвизыСШАРосcия
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