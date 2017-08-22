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С киевлян хотят взимать плату за страхование дома

Вторник, 22 августа 2017, 16:04

В Киевской горгосадминистрации выясняют, есть ли возможность включить как составную тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование.

Об этом свидетельствует поручение первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Геннадия Плиса, сообщает "Укринформ".

"Прошу предоставить предложения о возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование этих домов от несчастных случаев", - говорится в документе, который направлен к выполнению заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву и директору департамента экономики и инвестиций Светлане Принаде.

 

Как известно, Киевская администрация решила поднять тарифы на содержание домов и придомовых территорий в среднем до 6,43 гривны за 1 кв. м с 1 июля.

Темы: тарифыКиев
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