С киевлян хотят взимать плату за страхование дома

В Киевской горгосадминистрации выясняют, есть ли возможность включить как составную тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование.

Об этом свидетельствует поручение первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Геннадия Плиса, сообщает "Укринформ".

"Прошу предоставить предложения о возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование этих домов от несчастных случаев", - говорится в документе, который направлен к выполнению заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву и директору департамента экономики и инвестиций Светлане Принаде.

Как известно, Киевская администрация решила поднять тарифы на содержание домов и придомовых территорий в среднем до 6,43 гривны за 1 кв. м с 1 июля.