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США внесли в санкционный список против КНДР 4 россиян и компанию из РФ

Вторник, 22 августа 2017, 19:14

Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список 10 организаций и шесть физических лиц, в частности, четырех россиян, за сотрудничество с Северной Кореей.

Соответствующее решение размещено на сайте американского Минфина, пише "Европейская правда".

Санкции введены против российской компании "Гефест-М" и ее директора Рубена Киракосян за сотрудничество с корпорацией "Тангун", участвующей в ракетных программах КНДР.

Кроме того, в черный список внесли Михаила Писклина и Анри Сербина и Ирину Хуиш за сотрудничество с КНДР в энергетической сфере.

Также санкции касаются ряда компаний из Китая, Сингапура и Намибии.

В заявлении сказано, что санкции направлены против резидентов третьих стран, которые в обход международных санкций продолжают помогать Пхеньяну в разработке ракетной и ядерной программы, а также торгуют энергоносителями с КНДР.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Темы: СШАсанкцииКНДРРосcия
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