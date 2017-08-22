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В Харькове горит апелляционный админсуд: попала молния

Вторник, 22 августа 2017, 21:11

В здании Апелляционного административного суда Харьковской области во вторник вечером возник пожар.

Об  этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", – сообщили агентству в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.

Темы: ХарьковГСЧС
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