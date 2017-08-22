В Харькове горит апелляционный админсуд: попала молния

В здании Апелляционного административного суда Харьковской области во вторник вечером возник пожар.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.



"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", – сообщили агентству в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.



Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.