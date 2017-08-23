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Сын Владимира Рыбака возглавил патрульную полицию Одессы

Среда, 23 августа 2017, 06:32

Юрия Рыбака, который работал заместителем начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП Киева, назначили руководителем патрульной полиции Одессы.

Об этом сообщает Думская.

Коллективу патрульной полиции Одессы представили нового руководителя. Им стал сын замученного три года назад боевиками "ДНР" Героя Украины Владимира Рыбака Юрий. Предыдущий начальник ведомства Михаил Билецкий в рамках ротации переведен на аналогичную должность в Тернополь.

"Юрий Владимирович почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины. Это - грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития", — сказал замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

 

Сам Рыбак приоритетными направлениями работы назвал повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности управления и расширение эффективного взаимодействия с населением.

Напомним, тело депутата Горловского горсовета от партии "Батькивщина" Владимира Рыбака нашли 19 апреля 2014 года в Славянске.

По данным Министерства внутренних дел, к убийству причастны сепаратисты, включая самопровозглашенного "мэра" Славянска Пономарева.

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Темы: Одессаполиция
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