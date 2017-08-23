СБУ поймала на взятке собственного сотрудника

Сотрудники управления внутренней безопасности и управления СБУ во Львовской области совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный требовал 10 000 долларов США за перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений.



В такую ​​сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечения дальнейшей беспроблемной работы заведения.



Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали взяточника в городе во время получения денег.



СБУ провела обыски по местам его работы и проживания.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Старший уполномоченный задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Решается вопрос о сообщение капитану о подозрении и избрании меры пресечения.