Только за июль в судах застопорились 54 заседания по делам САП

В июле суды Украины 54 раза откладывали рассмотрение производств, которые к ним передала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом говорится в отчете САП за июль 2017 года.

"54 судебных заседания за июль этого года были отложены или перенесены из-за стороны защиты или работы суда", - заявляют в прокуратуре.

В то же время САП обратила внимание на основные достижения, которые сделала в прошлом месяце.

Одно из них - это направление в суд обвинительного акта в отношении гражданина Молдовы, который, пытаясь снять арест с судна Sky Moon, дал военному прокурору Южного региона Украины взятку в размере 75 тысяч долларов.

Также в июле Национальное антикоррупционное бюро и САП задержали и начали уголовное преследование лиц, причастных к присвоению имущества Львовского бронетанкового завода.

Как ранее сообщали в НАБУ, судебное разбирательство еще не начато в 22 из 81 дела, в которых детективы антикоррупционного бюро завершили расследование. За некоторые дела НАБУ суды не берутся больше года.

По словам директора бюро Артема Сытника. в украинских судах происходит полный саботаж дел НАБУ и САП.

Украинская правда