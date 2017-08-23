Сенат США хочет ограничить Трампа в киберсотрудничестве с Россией

Комитет по разведке Сената США одобрил законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу создавать общие с Россией подразделение по вопросам кибербезопасности без одобрения американских законодателей.

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

Комитет рассматривал этот законопроект еще в июле, однако его текст был обнародован только сейчас, ведь он содержит конфиденциальные данные о работе спецслужб.

Законопроект требует, чтобы Дональд Трамп предоставлял Конгрессу отчет о том, какими разведданными США будут делиться с Россией, какие предостережения есть у контрразведки и каким путем они будут устранены.

В июле Дональд Трамп заявил, что во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге обсуждал с президентом России возможность создания совместной с россиянами группы по вопросам кибербезопасности.

Однако после критики демократов, старших республиканцев и Агентства по национальной безопасности США Трамп быстро отказался от идеи.

Если одобрена комитетом инициатива станет законом, он станет очередным шагом Конгресса США по ограничению деятельности Трампа в отношении России, отмечает Reuters.