Боевик рассказал, как Марьинку обстреливали боевики и военные РФ

Позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки длительное время обстреливало подразделение, которое было укомплектовано и руководилось выходцами из России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на свидетельства недавно задержанного спецслужбами боевика из артиллерийского расчета одного из формирований.

Задержанный рассказал, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщик огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия.

По его словам, само подразделение было оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в РФ. Рядовые боевики из числа местных жителей Донбасса не имели вообще никакого снаряжения и формы.

Сам "артиллерист" - житель Волновахского района. В июле 2015 году он получил предложение от двоюродного брата "подзаработать в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР ".

По словам боевика, позже он встретился с человеком, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом.

"Русский сказал мне, что я буду получать 50 тысяч рублей в месяц, если соглашусь на "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов. Он сказал, что это подразделение стоит в лесопосадке, имеет в оснащении пушки и "Калашниковы", российского производства, а скоро "подтянутся" и танки", - рассказал на допросе задержанный.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что именно это подразделение длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки.

В октябре 2016 года, опасаясь за свою жизнь, боевик "дезертировал" с бандформирования. После длительного укрытия он решил вернуться домой на подконтрольную часть Украины, где и был сразу задержан оперативниками СБ Украины.

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия.