В Роттердаме отменили концерт из-за угрозы теракта

В Роттердаме (Нидерланды) был отменен концерт американской рок-группы Allah-Las из-за того, что возле концертного зала был обнаружен подозрительный фургон.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра города, в фургоне с испанскими номерами находились газовые баллоны. При этом он предостерег от "поспешных выводов".

Водитель фургона был задержан и доставлен в полицию для допроса.

Отмечается, что такие меры предосторожности были приняты из-за того, что испанские власти направили предупреждение местной полиции о возможном теракте на концерте.

Позже агентство сообщило, что этот инцидент не связан с терактами в Испании на прошлой неделе.