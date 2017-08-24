В Роттердаме отменили концерт из-за угрозы теракта
Четверг, 24 августа 2017, 02:27
В Роттердаме (Нидерланды) был отменен концерт американской рок-группы Allah-Las из-за того, что возле концертного зала был обнаружен подозрительный фургон.
Об этом сообщает Reuters.
По словам мэра города, в фургоне с испанскими номерами находились газовые баллоны. При этом он предостерег от "поспешных выводов".
Водитель фургона был задержан и доставлен в полицию для допроса.
Отмечается, что такие меры предосторожности были приняты из-за того, что испанские власти направили предупреждение местной полиции о возможном теракте на концерте.
Позже агентство сообщило, что этот инцидент не связан с терактами в Испании на прошлой неделе.