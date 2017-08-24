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В Роттердаме отменили концерт из-за угрозы теракта

Четверг, 24 августа 2017, 02:27

В Роттердаме (Нидерланды) был отменен концерт американской рок-группы Allah-Las из-за того, что возле концертного зала был обнаружен подозрительный фургон.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра города, в фургоне с испанскими номерами находились газовые баллоны. При этом он предостерег от "поспешных выводов".

Водитель фургона был задержан и доставлен в полицию для допроса.

Отмечается, что такие меры предосторожности были приняты из-за того, что испанские власти направили предупреждение местной полиции о возможном теракте на концерте.

Позже агентство сообщило, что этот инцидент не связан с терактами в Испании на прошлой неделе.

Темы: полиция
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