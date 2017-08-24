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Погранслужба: "Безвизом" воспользовались 200 тыс украинцев

Четверг, 24 августа 2017, 02:53

200 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Накануне празднования 26-й годовщины Дня Независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 тысяч украинцев. При этом более 76 тысяч наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 90 тысяч украинцев следовали через границу с Польшей и Венгрией.

Всего с начала "безвиза" 57 украинцам было отказано в пересечении границы, в основном, из-за не подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

Темы: безвизЕС
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