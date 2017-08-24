СМИ: Трамп был недоволен новыми санкциями США против РФ
Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство из-за вопросов, связанных с Россией, в том числе санкциями.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Так, Трамп пытался убедить главу комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера не принимать законопроект о санкциях против России. Трамп утверждал, что этот законопроект является неконституционным и может навредить его президентству. Однако Коркер был непреклонен и сказал президенту, что проект будет проголосован.
"Он был явно расстроен", - сказал один из источников о звонке Трампа Коркеру.
Кроме того, по поводу антироссийских санкций Трамп общался с сенатором Митчем Макконнеллом.
Также издание пишет, что Трамп спорил с сенатором Томом Тиллисом, который работает над законопроектом о защите независимого расследования связей президента США с Россией спецпрокурором Робертом Мюллером. Законопроект предполагает, что Мюллер не может быть уволен.
Кроме того, как отмечает издание, у Трампа с сенаторами есть и другие разногласия, например, по поводу программы Obamacare и финансирования стены на границе США и Мексики.
Пресс-секретарь Белого дома Линдсей Уолтерс заявила, что не будет комментировать личные разговоры президента с конгрессменами.