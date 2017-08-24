Маккейн вновь призвал к поставкам летального оружия Украине

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в очередной раз призвал президента Дональда Трампа начать поставки летальных вооружений Украине.

Об этом сообщило издание The Hill.



"Соединенным Штатам давно пора было предоставить Украине оборонительное летальное вооружение для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии", - говорится в заявлении сенатора, приуроченному к визиту в Киев главы Пентагона Джеймса Мэттиса.



Сенатор отметил, что после оглашения новой стратегии США в Афганистане у Трампа "появилась возможность сделать то же самое в отношении Украины".



По мнению Маккейна, поставки летального оружия в Украину "не противоречат мирной резолюции, касающейся конфликта".



"Пока будет сохраняться нынешний статус-кво, у России не будет причин менять свое поведение, и мы можем ожидать только более серьезного вмешательства и новых смертей", - подчеркнул сенатор.

Интерфакс-Украина