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Глава Пентагона посоветует руководству, давать ли Украине летальное оружие

Четверг, 24 августа 2017, 14:09
Глава Пентагона посоветует руководству, давать ли Украине летальное оружие

Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен дать определенные рекомендации руководству своей страны относительно предоставления Украине летального оружия.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Петром Порошенко.

"Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь и с учетом того, что увидел буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать", - отметил Мэттис, добавив, что суть его рекомендаций имеет конфиденциальный характер.

Отвечая на реплику журналиста The New York Times о том, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы утверждала, что предоставление летального вооружение типа "Джавелин" может спровоцировать Россию, министр обороны США сказал: "Оборонное оружие не может никого провоцировать, оно может провоцировать только агрессора. А Украина не является агрессором, она бьется на своей территории".

Он также заявил, что США будут и впредь оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.

"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и подрыв со стороны России международно признанных границ", - подчеркнул министр обороны США.

Кроме того, Мэттис заявил, что США ожидают полной имплементации стандартов НАТО в реформировании оборонного и сектора безопасности Украины.

"Мы очень поддерживаем украинские усилия, направленные на реформирование оборонного сектора и сектора безопасности в соответствии с международными стандартами, благодаря чему ВСУ становятся более эффективными. Мы ожидаем полной имплементации стандартов НАТО", - сказал он.

Украинская правда

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Темы: СШАоружие
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