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Кличко обещает сделать Подол пешеходным с учетом мнения водителей

Четверг, 24 августа 2017, 19:41

Власти Киева составят перечень пешеходных улиц в исторической части города, в частности на Подоле, с учетом мнения столичных водителей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба мэра.

"Мы проводим эксперимент, в рамках которого перекрыли часть Подола и сделали ее пешеходной. Это историческая часть города. Да, не все довольны - у людей, которые привыкли ездить через Контрактовую площадь и Сагайдачного, это вызывает недовольство", - отметил Кличко.

По его словам, после завершения эксперимента столичная власть учтет все мнения и примет окончательное решение - оставить пешеходной большую часть исторического Подола, или ограничиться несколькими пешеходными улицами.

Темы: КиевВиталий Кличкодороги
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