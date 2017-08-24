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На Донетчине отремонтировали водовод между Горловкой и Торецком

Четверг, 24 августа 2017, 19:58

В Донецкой области возобновлена ​​работа водовода "Горловка-Торецкое" вблизи шахты им.Гагарина, который был поврежден в феврале 2017 года в результате боевых действий.

Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

Отмечается, что участок водовода пересекает линию разграничения, а в результате его повреждения перебои с водой коснулись 35 тыс. жителей Торецкая и поселков в "серой зоне".

При повреждении вода, которая вытекала из водовода, заливала подвальные помещения жителей частного сектора с. Южное.

"Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка", - говорится в сообщении.

К проведению работ привлекались специалисты ГосЧС, патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, которые мониторили ситуацию во время ремонта.

"На протяжении 22-24 августа ремонтные бригады нашли 6 аварийных участков, на которых нашли на поверхность трубу и провели необходимые сварочные работы", - сообщили в СЦКК.

Украинская правда 

Темы: ДонбассАТО
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