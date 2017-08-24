На Донетчине отремонтировали водовод между Горловкой и Торецком
В Донецкой области возобновлена работа водовода "Горловка-Торецкое" вблизи шахты им.Гагарина, который был поврежден в феврале 2017 года в результате боевых действий.
Об этом 24 августа сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.
Отмечается, что участок водовода пересекает линию разграничения, а в результате его повреждения перебои с водой коснулись 35 тыс. жителей Торецкая и поселков в "серой зоне".
При повреждении вода, которая вытекала из водовода, заливала подвальные помещения жителей частного сектора с. Южное.
"Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка", - говорится в сообщении.
К проведению работ привлекались специалисты ГосЧС, патрули СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, которые мониторили ситуацию во время ремонта.
"На протяжении 22-24 августа ремонтные бригады нашли 6 аварийных участков, на которых нашли на поверхность трубу и провели необходимые сварочные работы", - сообщили в СЦКК.
Украинская правда