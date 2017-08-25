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Президент присвоил Аброськину специальное звание генерала полиции

Пятница, 25 августа 2017, 11:48

Президент Петр Порошенко присвоил очередное специальное звание генерала полиции второго ранга Вячеславу Аброськину, первому замглавы Нацполиции, начальнику криминальной полиции.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Присвоить специальное звание генерала полиции второго ранга генералу полиции третьего ранга Аброськину Вячеславу - первому заместителю главы Нацполиции Украины - начальнику криминальной полиции", - говорится в документе.

Этим же указом полковнику полиции Евгению Ковалю, начальнику департамента внутренней безопасности Нацполции, присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенкополиция
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