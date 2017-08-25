Президент присвоил Аброськину специальное звание генерала полиции
Пятница, 25 августа 2017, 11:48
Президент Петр Порошенко присвоил очередное специальное звание генерала полиции второго ранга Вячеславу Аброськину, первому замглавы Нацполиции, начальнику криминальной полиции.
Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.
"Присвоить специальное звание генерала полиции второго ранга генералу полиции третьего ранга Аброськину Вячеславу - первому заместителю главы Нацполиции Украины - начальнику криминальной полиции", - говорится в документе.
Этим же указом полковнику полиции Евгению Ковалю, начальнику департамента внутренней безопасности Нацполции, присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.