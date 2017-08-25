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Кличко похвастал, что 50 парковщиков уволили: требовали деньги у водителей

Пятница, 25 августа 2017, 12:00

КП "Киевтранспарксервис" уволило 50 работников, которые требовали у водителей наличные за парковку.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Newsone", сообщает пресс-служба политика.

Кличко отметил, что были выявлены случаи, когда бывшие парковщики брали у водителей деньги.

По словам мэра Киева, борьба столичной власти за то, чтобы парковщики работали честно, закончилась ничем.

"Когда есть большой оборот наличных, проконтролировать доходы сложно и большие суммы денег оседают в карманах. Поэтому мэрия разработала систему, чтобы отойти от уплаты наличными. Сегодня в столице за парковку можно оплатить через паркомат, с помощью sms или мобильного приложения, или приобретя парковочные талоны в киосках прессы", - напомнил Кличко.

Он также отметил, что за упорядочение парковок в Киеве ответственным должен быть Киевсовет, который должен принимать соответствующие правила парковки в городе.

Украинская правда 

Темы: КиевВиталий Кличко
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