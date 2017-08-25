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В России задержали бывшего топ-менеджера банка Жеваго - СМИ

Пятница, 25 августа 2017, 13:30
В России задержали бывшего топ-менеджера банка Жеваго - СМИ

В Санкт-Петербурге задержали бывшего топ-менеджера украинского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина, которого разыскивал Интерпол по подозрению в присвоении и растрате средств.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

По данным полиции, задержание состоялось накануне вечером.

"Задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - сообщили в полиции.

В то же время, по данным источника, задержали бывшего замглавы правления украинского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина.

Также сообщается, что инициатор розыска проинформирован о задержании.

Напомним, в мае Интерпол объявил в розыск бывшего замглавы правления банка "Финансы и кредит". На сайте Интерпола есть карточка Шапкина со сведениями о розыске по делу о присвоении, растрате или завладении средств.

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).

По данному делу подозреваются экс-предправления банка Владимир Хлывнюк, экс-зампредправления Игорь Копертехин и помощник депутата Верховной Рады Константина Жеваго Александр Демченко.

Нацбанк Украины отозвал лицензию банка "Финансы и кредит" в декабре 2015 года. Бенефициаром банка выступал бизнесмен Константин Жеваго. Обязательства учреждения перед физлицами на 1 июля 2015 года составляли 16,98 млрд гривен.

Экономическая правда

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Темы: РосcияЖевагоИнтерпол
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