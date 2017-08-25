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НАТО будет пристально следить за учениями РФ и Беларуси "Запад-2017"

Пятница, 25 августа 2017, 14:14

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет внимательно наблюдать за военными учениями Москвы в Беларуси и на западе России "Запад-2017" в следующем месяце.

Об этом Столтенберг заявил во время своего визита в Польшу, сообщает Reuters.

"Мы будем очень внимательно следить за ходом этих учений ("Запад-2017"- Ред.)", - сказал Столтенберг журналистам после встречи с польской премьеркой Беатой Шидло.

"Все страны имеют право проводить обучение своих вооруженных сил, но страны также должны уважать обязательства относительно прозрачности", - добавил он.

Как известно, российско-белорусские учения "Запад 2017" состоятся 14-20 сентября этого года.

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший заявил, что в каждой балтийской стране будет размещено по роте в период российских учений "Запад".

Кроме того, во время учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

Европейская правда 

Темы: НАТОРосcияБеларусь
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