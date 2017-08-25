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Строительство метро на Виноградарь обойдется в 11 миллиардов

Пятница, 25 августа 2017, 14:53

Продление Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена от станции метро "Сырец" до района Виноградарь будет стоить 11,2 миллиарда гривен.

Соответствующая информация опубликована на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, общая длина новой ветки метро составит 7,39 км (1,3 км закрытой прокладки и 6,09 открытой) и она будет включать 4 станции.

Общая стоимость строительных работ составит 11,187 млрд гривен (в текущих ценах по состоянию на 1 марта 2017 года).

На первую очередь (2 станции метро) выделено 4,9 млрд гривен, на третью и четвертую станции - 2,3 млрд гривен и 4 млрд гривен соответственно.

Сроки строительства метро - почти 9 лет (107,5 месяцев), из них на открытие первых двух станций выделено 36 месяцев, на третью - 32 месяца, на четвертую - 39,5 месяцев.

Как известно, киевская власть планирует продлить "красную" ветку метрополитена до Новобеличей.

Экономическая правда

Темы: метроКиевбюджет
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