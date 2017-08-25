Проект бюджета на следующий год представят 15 сентября – Кубив

Проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен 15 сентября, на данный момент министерства уже согласовали его баланс.

Об этом заявил вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент бюджет соответственно с министерствами согласован в структуре баланса, и, соответственно, проведено совместное совещание президента Украины, премьер-министра Украины, главы Верховной Рады и представителей фракций для того, чтобы мы представили бюджет вовремя 15 сентября 2018 года", - сказал вице-премьер.

По словам Кубива, в рамках бюджета планируется избрать 10 приоритетов, среди которых есть проведение реформ, однако детально говорить о приоритетах проекта госбюджета можно будет после его согласования.