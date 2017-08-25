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Лондон: возле Букингемского дворца мужчина напал на полицейских с мечом

Пятница, 25 августа 2017, 23:38

Возле Букингемского дворца в Лондоне мужчина напал на полицейских с мечом и был арестован.

Как сообщает The Mirror, двое полицейских получили небольшие травмы.

По словам представителя полиции, другие люди не пострадали.

Один свидетель сообщил, что нападавший был с мечом. По словам других свидетелей, это мог быть мачете.

Издание отмечает, что сама королева Елизавета II находится в замке Бальморал, в своей резиденции в Шотландии.

Темы: Великобритания
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