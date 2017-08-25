Лондон: возле Букингемского дворца мужчина напал на полицейских с мечом
Пятница, 25 августа 2017, 23:38
Возле Букингемского дворца в Лондоне мужчина напал на полицейских с мечом и был арестован.
Как сообщает The Mirror, двое полицейских получили небольшие травмы.
По словам представителя полиции, другие люди не пострадали.
#UK #London - Man armed with sword attacks police officer outside #BuckinghamPalace - https://t.co/dfjiogqv2S— Terror Events (@TerrorEvents) August 25, 2017
Один свидетель сообщил, что нападавший был с мечом. По словам других свидетелей, это мог быть мачете.
Издание отмечает, что сама королева Елизавета II находится в замке Бальморал, в своей резиденции в Шотландии.