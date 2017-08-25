На Закарпатье электричка загорелась во время движения

В Хустском районе Закарпатья во время движения пригородного поезда произошло возгорание в моторном отсеке.

Фото ГСЧС

Как сообщает управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, 25 августа в 17:47 в Службу спасения сообщили, что в Хустском районе, между населенными пунктами Стебливка и Сокирниця возник пожар в пригородном поезде Королево-Тересва.

Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах.

Также до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей.

Пожарные локализовали пожар в 18:20 и полностью ликвидировали его в 19:32.

В результате происшествия никто не пострадал, движение по железной дороге полностью восстановлено.