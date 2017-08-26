Штаб: Силы АТО возле Гнутово обстреливали в течение 3 часов

В результате боевых действий за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения и травмы.

Об этом 26 августа сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

На донецком направлении за день состоялось 8 обстрелов, сразу после полуночи вчера боевики совершили обстрел из стрелкового оружия вблизи н.п. Зайцево.

"Потом воцарилась тишина, однако около 13:00 боевики возобновили обстрелы на участке фронта Авдеевка - шахта Бутовка, которые продолжались до конца суток. Огонь велся из пулеметов и гранатометов, в сторону Авдеевки выпустили 10 120-мм мин", - сообщил Мотузяник.

В направлении Мариуполя произошло 9 вооруженных провокаций, все они пришлись на участок фронта Чермалык - Широкино, боевики использовали преимущественно легкое вооружение.

Позиции сил АТО возле Гнутово обстреливали в течение почти 3 часов.

На луганском направлении было относительно спокойно, враг нарушил "тишину" только один раз в направлении н.п. Малиновое с применением гранатометов.

Украинская правда