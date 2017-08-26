"Верховный суд" Крыма отказался отменить арест "диверсанта" Панова

"Верховный суд" Крыма 24 августа не удовлетворил апелляционную жалобу защиты фигуранта "дела украинских диверсантов" Евгения Панова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на сайт суда.

Жалобу рассматривала коллегия судей под председательством Мельник Татьяны Александровны.

1 августа "Верховный суд" Крыма продлил срок содержания под стражей Панову до 10 октября 2017 года. Поскольку мера пресечения для украинца уже превышает год, то решение о продлении ареста принималось также в "Верховном суде" Крыма.

Как известно 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 серпняв районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.