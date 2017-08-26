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Политзаключенного Клыха перевели в какую-то больницу

Суббота, 26 августа 2017, 16:41
Станислав Клых

Украинца Станислава Клыха, приговоренного к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне в 1990-х годах, перевели из верхнеуральской тюрьмы в больницу в Челябинской области.

Об этом российскому порталу ОВД-Инфо рассказала правозащитница Татьяна Щур, бывший член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области.

О том, что Клыха перевели из тюрьмы в больницу, Щур стало известно 15 августа. Однако до сих пор не ясно, в какой именно больнице он находится.

По словам правозащитницы, в Челябинской области есть две больницы для лечения и обследования заключенных — ЛПУ-3 в Челябинске и Областная психоневрологическая больница № 5 в Магнитогорске.

Местный адвокат, который по просьбе правозащитников обращался в ЛПУ-3, получил там ответ, что Клых в этой больнице не содержится. После этого, рассказывает Щур, адвокаты из Магнитогорска обратились в тамошнюю больницу, но им отказали в предоставлении информации.

По данным Щур, и.о. консула Украины в Екатеринбурге говорил матери Клыха, что беседовал с врачом ГУФСИН Челябинской области и что с Клыхом все в порядке. Более точной информации на данный момент нет.

Щур упоминала также Областную психоневрологическую больницу № 1 в Челябинске, где есть отделение для принудительного лечения по решению суда. В эту больницу также направляют подозреваемых по уголовным делам, если им нужно пройти психиатрическую экспертизу. Однако, по ее словам, ей не известны случаи, чтобы туда направляли осужденных, отправленных в места лишения свободы.

В то же время, адвокат Клыха Илья Новиков рассказал "Медиазоне", что Клыха должны были посетить местные адвокаты, но в тюрьме его не оказалось.

"Куда его повезли, нам в точности не говорят. Мы можем догадываться, что это больница в Челябинске, примерно понимаем какая, но свежих сведений, что он там, у нас нет", — объяснил Новиков.

Он напомнил, что у Клыха было "паршивое" состояние здоровья еще до этапа в Верхнеуральск из Грозного.

"Мы имеем все основания за него беспокоиться", — подчеркнул адвокат.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

3 марта стало известно, что Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Темы: политзаключенныеРосcия
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