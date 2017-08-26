В Марселе неизвестный ранил ножом трех прохожих
Суббота, 26 августа 2017, 16:58
В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, пострадали три человека.
Об этом сообщает издание La Provence.
Три нападения произошли утром, начиная с 6.30 до 6.55. Отмечается, что пострадавшие, в том числе 55-летний мужчина, получили легкие ранения.
Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний житель Парижа, который ранее совершал другие преступления, в том числе кражи.
По данным издания, мужчину доставили в психиатрическую больницу, учитывая состояние "эмоциональной неуравновешенности", сообщаетLe Figaro.
Отмечается, что во время нападения мужчина выкрикивал исламистских лозунгов. Правоохранительные органы исключили версию теракта в этом инциденте.
Пострадавшие от нападений уже выписаны из больниц.