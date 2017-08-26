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В Марселе неизвестный ранил ножом трех прохожих

Суббота, 26 августа 2017, 16:58

В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, пострадали три человека.

Об этом сообщает издание La Provence.

Три нападения произошли утром, начиная с 6.30 до 6.55. Отмечается, что пострадавшие, в том числе 55-летний мужчина, получили легкие ранения.

Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний житель Парижа, который ранее совершал другие преступления, в том числе кражи.

По данным издания, мужчину доставили в психиатрическую больницу, учитывая состояние "эмоциональной неуравновешенности", сообщаетLe Figaro.

Отмечается, что во время нападения мужчина выкрикивал исламистских лозунгов. Правоохранительные органы исключили версию теракта в этом инциденте.

Пострадавшие от нападений уже выписаны из больниц.

Европейская правда

Темы: Франция
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