В Москве митингуют за свободный интернет, есть задержанные
Более десяти человек задержаны на митинге в защиту свободного интернета в Москве.
Об этом сообщил один из задержанных, член движения "Открытая Россия" Никита Сафронов, передает "Интерфакс".
"Нас всего 11 человек, нас сейчас завозят на территорию ОВД Красносельского района. Задержали всех, кто в рамках митинга "За свободный интернет" стоял с плакатами в защиту (журналиста "Новой газеты") Али Феруза, и заодно всех, кто рядом находился", - сказал Сафронов.
По его словам, в ОВД уже находятся две девушки, задержанные на митинге с ЛГБТ-символикой.
На акции «За свободный интернет» на проспекте Сахарова начались задержания pic.twitter.com/Kv1N2Tx8C1— Открытая Россия (@openrussia_org) August 26, 2017
Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" проходит в Москве на проспекте Сахарова. По данным полиции, в акции принимают участие около тысячи человек.
Немного фото с сегодняшней акции «За свободный интернет» pic.twitter.com/PBmNIBvkZo— Открытая Россия (@openrussia_org) August 26, 2017
Организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".
Как сообщалось, ранее митинг "За свободный интернет" состоялся в Москве 23 июля.
16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.
Как известно, 21 июля Госдума РФ приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов, которые вступят в силу 1 января 2018 и 1 ноября 2017 соответственно.
Согласно документам, администрация сервисов должна устанавливать личность пользователей (по телефону) и ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Также документы предусматривают блокировку "анонимайзеров" и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов "Роскомнадзора".
Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ России и полиция.
Госдума также приняла закон об усилении контроля за продажей SIM-карт.