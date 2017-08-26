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В Москве митингуют за свободный интернет, есть задержанные

Суббота, 26 августа 2017, 18:35

Более десяти человек задержаны на митинге в защиту свободного интернета в Москве.

Об этом сообщил один из задержанных, член движения "Открытая Россия" Никита Сафронов, передает "Интерфакс".

"Нас всего 11 человек, нас сейчас завозят на территорию ОВД Красносельского района. Задержали всех, кто в рамках митинга "За свободный интернет" стоял с плакатами в защиту (журналиста "Новой газеты") Али Феруза, и заодно всех, кто рядом находился", - сказал Сафронов.



По его словам, в ОВД уже находятся две девушки, задержанные на митинге с ЛГБТ-символикой.



Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" проходит в Москве на проспекте Сахарова. По данным полиции, в акции принимают участие около тысячи человек.



Организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".

Как сообщалось, ранее митинг "За свободный интернет" состоялся в Москве 23 июля.

16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

Как известно, 21 июля Госдума РФ приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов, которые вступят в силу 1 января 2018 и 1 ноября 2017 соответственно.

Согласно документам, администрация сервисов должна устанавливать личность пользователей (по телефону) и ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Также документы предусматривают блокировку "анонимайзеров" и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов "Роскомнадзора".

Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ России и полиция.  

Госдума также приняла закон об усилении контроля за продажей SIM-карт.

Темы: Росcияакцииинтернет
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