АТО: за день 8 обстрелов, без тяжелого вооружения

Начиная с полуночи субботы незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь по силам АТО.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Отмечается также, что с начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

Непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении.

Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.

"Четко соблюдая мирные договоренности и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были не прицельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные Силы Украины огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе.