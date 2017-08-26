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В Краснодарском крае автобус упал в море, водитель арестован

Суббота, 26 августа 2017, 20:23

Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя автобуса и индивидуального предпринимателя по делу о ДТП с автобусом на Кубани, в результате которого погибли 18 рабочих-вахтовиков.

Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в суде.

"(Водитель автобуса Карапет) Микаелян и (индивидуальный предприниматель (ИП) Юрий) Вечерадзе взяты под стражу на два месяца", - сказал представитель суда, отметив, что они оба присутствовали на избрании меры пресечения. По данным суда, они пробудут под стражей до 26 октября.

Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края автобус, возвращавшийся с вахты и перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море. Погибли 18 человек, 33 человека пострадали.

Подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз".

По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело - по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как говорится в сообщении Ространснадзора, причиной ДТП послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства.

"По предварительной информации, перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории "Таманьнефтегаз". Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства. В ходе дополнительных консультаций Ространснадзора с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о порядке дальнейшего участия службы в расследовании данного происшествия", - говорится в сообщении.

Темы: РосcияДТП
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