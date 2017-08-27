"ИГ" взяло на себя ответственность за атаку в Брюсселе

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за нападение на солдат в центре Брюсселя, совершенное 25 августа.

Об этом в субботу, 26 августа, заявило контролируемое ИГ информагентство "Амак", пишет DW.com.

Атака в Брюсселе была совершена "солдатом ИГ", говорится в сообщении, и стала ответом на боевые действия, которые международная коалиция ведет против джихадистов.

В то же время группировка не распространила видео, где злоумышленник присягал бы ей на верность, как это обычно бывает в подобных случаях. Ранее по факту нападения в центре Брюсселя прокуратура Бельгии завела дело, квалифицировав инцидент как "попытку убийства в террористических целях".

Как сообщалось, в пятницу вечером сомалиец совершил нападение на военных в центре Брюсселя, ранив двух из них. Нападавший подбежал к военным со спины, ударив одного из них ножом и выкрикнув "Аллах акбар!". В результате схватки злоумышленник был застрелен. Правоохранители позже обнаружили у него два экземпляра Корана и муляж огнестрельного оружия.