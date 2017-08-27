Ким Чен Ын пригласил "спецов" из ФСБ для обучения телохранителей

Власти Северной Кореи наняли около десяти отставных сотрудников ФСБ в качестве "военных советников" – для усиления охраны северокорейского вождя Ким Чен Ына.

Об этом со ссылкой на японское издание сообщает Радио Свобода.

Российские специалисты ранее служили в спецподразделении по борьбе с терроризмом. В феврале этого года они были приглашены на работу в Пхеньян.

В задачи российских военнослужащих входит обучение и тренировка телохранителей Ким Чен Ына. В частности, речь идет о заблаговременном выявлении готовящихся терактов и об эффективном реагировании в случае, если бы теракты произошли.

Источники утверждают, что северокорейские власти особенно заинтересованы в предотвращении покушений, готовящихся с применением новейших технологий.

Так, например, речь идет о возможном нанесении воздушного удара с дрона Gray Eagle ("Серый орел"). Это оружие американские военные в Южной Корее должны получить, как ожидается, в начале 2018 года.